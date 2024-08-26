Vazamento de água causa interdição e complica trânsito na Reta da Penha

Funcionários da Cesan estiveram no local para reparar o vazamento e liberar o fluxo completo de veículos na avenida. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, por volta das 8h20, um homem que se identificou como funcionário da companhia informou que o rompimento aconteceu após as 7h30 e garantiu que o problema seria resolvido ainda durante a manhã.