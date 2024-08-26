Vazamento de água causa interdição e complica trânsito na Reta da Penha

O rompimento de uma rede de abastecimento causou um vazamento de grande volume de água, afetando o trânsito na Reta da Penha, em Vitória, que ficou parcialmente interditado no sentido Serra na manhã desta segunda-feira (26). Das três faixas da pista próximas ao local onde ocorreu o problema, apenas uma foi liberada para o fluxo de veículos. As outras duas faixas ficaram tomadas por água. Cones no local sinalizaram a interdição. Segundo a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), o problema foi resolvido às 11h30.
Funcionários da Cesan estiveram no local para reparar o vazamento e liberar o fluxo completo de veículos na avenida. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, por volta das 8h20, um homem que se identificou como funcionário da companhia informou que o rompimento aconteceu após as 7h30 e garantiu que o problema seria resolvido ainda durante a manhã.
A Guarda de Vitória informou que uma equipe foi local sinalizar e orientar condutores para dar fluidez ao trânsito. Apesar de o problema ter sido solucionado, motoristas ainda enfrentam lentidão no trecho da Reta da Penha.