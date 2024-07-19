Universitária é assaltada e tem até manequim de Odontologia roubado no ES

Uma estudante de Odontologia de 20 anos teve o carro roubado na noite de quinta-feira (18) na Rodovia Leste-Oeste, altura do bairro Castelo Branco, em Cariacica. Os criminosos levaram tudo: até mesmo a mochila com materiais e um manequim usado no curso da vítima.
Consta no boletim de ocorrência, registrado pela vítima na Delegacia Regional do município, que ela estava a caminho da faculdade, que fica em Vila Velha, quando foi rendida por dois homens que desceram de um carro e anunciaram o assalto. Ela não deu mais detalhes, apenas que eles levaram o Etios Sedan branco com a mochila e o manequim.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido. O veículo não foi recuperado.