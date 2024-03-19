Trabalhador leva choque e morre eletrocutado em poste de Cariacica

Colegas de trabalho retiraram o corpo da vítima, que ficou presa aos fios da rede elétrica Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um funcionário terceirizado da EDP, identificado como Gabriel André Ribeiro, 22 anos, morreu eletrocutado enquanto realizava um serviço na rede elétrica em um poste. O caso aconteceu por volta das 15h desta terça-feira (19) em uma rua do bairro Campo Verde, em Cariacica

O serviço que estava sendo feito por Gabriel era de reparação na rede elétrica da Rua Grassiano Fortunato, que estava sem energia. Quando perceberam que a vítima levou um choque, os colegas de trabalho retiraram o corpo em meio aos fios com a ajuda de uma escada.

Algumas pessoas realizaram os primeiros socorros e o Serviço de Atendimento de Emergência Móvel (Samu/192) esteve no local, mas Gabriel não resistiu. Ele deixa a esposa e um filho de dois anos.

No Departamento Médico Legal (DML), para onde o corpo de Gabriel foi levado, os parentes, muito abalados, preferiram não gravar entrevista, mas um amigo da família disse para a reportagem da TV Gazeta que o rapaz, mesmo sabendo dos riscos da profissão, gostava do que fazia.

Em nota, a concessionária de energia disse que tomou conhecimento do acidente ocorrido envolvendo um colaborador de uma prestadora de serviços. “Neste momento, a concessionária aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes” reforçou a empresa.