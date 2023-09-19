Tiroteio em frente a escola deixa feridos em Castelo Branco, Cariacica

Marca de um dos tiros em um muro da região Crédito: João Brito

Um tiroteio em frente à Escola Estadual Doutor José Moyses deixou duas pessoas feridas em Castelo Branco, Cariacica, na tarde desta terça-feira (19). A reportagem da TV Gazeta esteve na região, onde foram encontrados veículos, portões e muros com marcas de tiros.

Em entrevista ao repórter João Brito, a aspirante Costa, da PM, informou que dois homens foram atingidos pelos disparos: um foi levado para o PA de Alto Lage e o outro deu entrada no PA de Bela Aurora. Ambos foram questionados, mas disseram não terem participação no caso e que foram atingidos por estarem no local.

A assessoria da Polícia Militar confirmou que o baleado encaminhado ao PA de Alto Lage tem 19 anos e que, logo depois, a vítima foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEU), em Vitória. O outro jovem tem 20 anos e foi socorrido pelo Samu e, também, encaminhado para o mesmo hospital. Ainda de acordo com a corporação, o ataque seria motivado por briga de gangues rivais ligadas ao tráfico de drogas.