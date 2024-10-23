Suspeito foge por telhados e Guarda apreende drogas em Vila Velha

Carga de entorpecentes foi localizada em casa abandonada em Vila Velha Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha/Divulgação

A perseguição a um homem suspeito no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, levou à apreensão de uma grande quantidade de drogas em uma casa abandonada, na noite desta terça-feira (22). O caso aconteceu na Rua Professor Irineu Fraga Neves.

Durante a uma ronda da Guarda Municipal, em conjunto com a equipe K9, da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, um homem trajando moletom e balaclava foi flagrado correndo e entrando em uma casa abandonada. Um cerco foi montado, entretanto, o suspeito subiu no telhado e continuou a fuga pulando por cima de outras sete residências.

Diante da fuga, as equipes iniciaram buscas no imóvel abandonado e no telhado por onde o homem havia fugido, encontrando duas mochilas com cargas de drogas, balaclavas, munições de arma de fogo e material para embalo da droga. Entorpecentes também foram encontrados por cães farejadores dentro da casa.