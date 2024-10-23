Suspeito foge por telhados e Guarda apreende drogas em Vila Velha

A perseguição a um homem suspeito no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, levou à apreensão de uma grande quantidade de drogas em uma casa abandonada, na noite desta terça-feira (22). O caso aconteceu na Rua Professor Irineu Fraga Neves.
Durante a uma ronda da Guarda Municipal, em conjunto com a equipe K9, da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, um homem trajando moletom e balaclava foi flagrado correndo e entrando em uma casa abandonada. Um cerco foi montado, entretanto, o suspeito subiu no telhado e continuou a fuga pulando por cima de outras sete residências.
Diante da fuga, as equipes iniciaram buscas no imóvel abandonado e no telhado por onde o homem havia fugido, encontrando duas mochilas com cargas de drogas, balaclavas, munições de arma de fogo e material para embalo da droga. Entorpecentes também foram encontrados por cães farejadores dentro da casa.
No total, foram apreendidos: 269 pinos de substância semelhante à cocaína, 25 buchas de substância semelhante à maconha, 634 pedras de substância semelhante ao crack, 56 frascos de substância semelhante ao loló, seis unidades de substância semelhante ao haxixe, três munições calibre .38SPL, duas munições calibre 9mm LUGER, duas sacolas de pinos para drogas e seis balaclavas.