Sistema de segurança é acionado após princípio de incêndio na ArcelorMittal

Um princípio de incêndio em um cabo elétrico na unidade de Tubarão da ArcelorMittal, na Serra, fez com que o sistema de segurança fosse acionado nesta quinta-feira (22). Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver labaredas em parte da coqueria — setor que faz parte do processo de fabricação de aço.

No entanto, a empresa explicou que as chamas que aparecem nas imagens não são de um incêndio, e sim do sistema de segurança realizando a queima controlada do gás.

Em nota, a ArcelorMittal Tubarão, detalhou que, devido ao princípio de incêndio, o sistema de segurança (bleeders) foi acionado para queimar o gás da coqueria e evitar que o mesmo fosse lançado na atmosfera, causando danos ambientais ou comprometendo a segurança das pessoas.

A empresa não informou o horário do incidente e se houve feridos. "A equipe interna dos bombeiros atuou rapidamente na contenção e a operação já foi normalizada. O órgão ambiental responsável foi devidamente informado", afirmou.

Em nota, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que foi acionado pela empresa devido ao desarme no sistema do tratamento de gás da coqueria, que causou queda de energia. "Como medida de segurança, foram acionadas válvulas que se abrem quando há um aumento de pressão nas tubulações, resultando em emissões pontuais e visíveis de fogo", explicou o Instituto.

O órgão público informou que uma equipe esteve no local averiguando o incidente. "Além disso, a empresa deverá apresentar relatório sobre o ocorrido ao setor de Licenciamento do Iema em até 15 dias", disse o Instituto.