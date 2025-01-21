Shopping em Vila Velha interrompe funcionamento após vazamento de água

O rompimento de um tanque de água do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, no município canela-verde, levou ao fechamento do centro de compras na tarde desta terça-feira (21), por volta das 16h30. Em nota, a assessoria do empreendimento informou que, devido à situação, a subestação de energia elétrica precisou ser desligada. Dessa forma, afetando o funcionamento do local.