Servidor é afastado por usar carro oficial para ir a distribuidora em Colatina

Prefeitura afasta servidor flagrado usando carro oficial para ir a distribuidora em Colatina Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um eletricista efetivo da prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi afastado na sexta-feira (13) após ser flagrado usando um carro oficial para ir até uma distribuidora no bairro Honório Fraga, no começo da tarde de quinta-feira (12), durante o horário de serviço. Imagens dele colocando as compras dentro do carro circulam em redes sociais. O nome dele não foi divulgado, mas ele presta serviço nas escolas da Rede Municipal.

Por meio de nota, a Prefeitura de Colatina informou que afastou, na manhã de sexta-feira (13), por um prazo inicial de 30 dias, o servidor flagrado utilizando um carro oficial. Segundo a administração municipal, assim que tomou conhecimento das imagens, iniciou a apuração para verificar a veracidade do caso. Ouvido pela gestão municipal, o servidor reconheceu o erro e classificou a própria atitude como “inconsequente e imatura”.