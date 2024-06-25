Procon-ES vai realizar mutirão para a negociação de dívidas em Vitória

“Um servidor do Procon Estadual estará o tempo todo acompanhando e conduzindo a negociação junto ao consumidor. Mas é muito importante que o consumidor cumpra o acordo, efetuando os pagamentos das parcelas na data estabelecida, pois, em caso de descumprimento, poderá encontrar dificuldade para renegociar”, informou a diretora-geral do Procon, Leticia Coelho Nogueira.