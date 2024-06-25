Procon-ES vai realizar mutirão para a negociação de dívidas em Vitória

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realiza na próxima semana um mutirão de negociação de dívidas. A ação acontece de terça-feira (2) a sexta-feira (5), das 9h às 17h, na sede do órgão, no Centro de Vitória.
A iniciativa faz parte das comemorações dos 41 anos do Procon-ES. Terão a oportunidade de negociar o pagamento e regularizar a situação financeira consumidores com dívidas em atraso com bancos, financeiras, empresas de telecomunicação, água e energia elétrica. Não há restrições quanto aos valores das dívidas ou à renda para participar do mutirão. Basta que o consumidor seja o titular da dívida e agende seu atendimento pelo site agenda.es.gov.br, a partir das 13 horas de quarta-feira (26).
Participarão das negociações empresas, como EDP, Cesan, Claro, Vivo, Oi, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Banco BMG, Agibank, Dacasa Financeira, Banco C6, Pic Pay, Banco Original e Simonetti.
“Um servidor do Procon Estadual estará o tempo todo acompanhando e conduzindo a negociação junto ao consumidor. Mas é muito importante que o consumidor cumpra o acordo, efetuando os pagamentos das parcelas na data estabelecida, pois, em caso de descumprimento, poderá encontrar dificuldade para renegociar”, informou a diretora-geral do Procon, Leticia Coelho Nogueira.
- Mutirão de Negociação de Dívidas
- Data: de terça-feira (2 de julho) a sexta-feira (5 de julho)
- Horário: das 9 às 17 horas
- Local: Sede do Procon-ES (Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória)
- Empesas participantes: EDP, Cesan, Claro, Vivo, Oi, Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Banco BMG, Agibank, Dacasa Financeira, Banco C6, Pic Pay, Banco Original e Simonetti.
- Atendimentos: devem ser agendados pelo site agenda.es.gov.br. As vagas estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (26), às 13 horas.
- Documentos: É obrigatória a apresentação dos documentos pessoais do titular da dívida, como Carteira de Identidade, CPF e documentos relacionados à dívida, como contrato, fatura, boleto, entre outros.