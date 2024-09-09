Preso homem considerado o mais procurado do Extremo Norte do ES

Um homem de 25 anos, considerado pela polícia como o mais procurado do Extremo Norte do Espírito Santo, foi preso na última sexta-feira (6), no bairro Floresta, em Conceição da Barra. De acordo com as investigações, o indivíduo — que não teve a identidade informada — é de alta periculosidade, chefe do tráfico e está diretamente ligado aos últimos cinco homicídios ocorridos este ano na cidade.
Segundo a Polícia Civil, o homem estava em uma residência. Com a permissão da responsável pelo imóvel, os policiais entraram, momento em que o indivíduo tentou fugir, mas foi detido. Durante a revista, foram encontrados dinheiro, um revólver, munições e drogas.