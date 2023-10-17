Polícia apreende drogas e munições após troca de tiros em Vila Velha

A Polícia Militar apreendeu drogas e munições após uma troca de tiros com criminosos na noite de segunda-feira (16), em São Torquato, Vila Velha. Ninguém foi preso ou ficou ferido.
De acordo com a PM, policiais militares da Força Tática realizavam uma operação no bairro quando encontraram quatro homens armados. Ao notarem a aproximação dos policiais, eles atiraram contra os militares que revidaram. Os suspeitos fugiram e não foram localizados.
Foi solicitado apoio e durante as buscas pelo caminho feito pelos homens foi encontrada uma sacola com 44 pedras de crack, sete pinos de cocaína, 12 buchas de maconha, R$ 298, 17 munições e um celular.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha sem conduzidos. As munições apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.