PM tem carro roubado, troca tiros e prende um dos assaltantes em Cariacica

Um cabo da Polícia Militar trocou tiros com dois assaltantes e prendeu um deles após ter o carro roubado na manhã de terça-feira (18), no bairro Itapemirim, em Cariacica. Conforme boletim de ocorrência da PM, ele contou aos policiais que parou o carro em frente a sua residência e a esposa dele, de 32 anos, ficou dentro do veículo. Pouco tempo depois, a mulher entrou em casa dizendo que foi rendida e que dois indivíduos haviam levado o automóvel.
O cabo da PM disse que conseguiu ver os criminosos fugindo com o carro, um Fiat Uno, e deu ordem de parada, que não foi obedecida pelos assaltantes. Segundo relato do policial, o suspeito que estava no carona atirou contra ele, e o militar revidou.
O outro assaltante, que estava ao volante, parou o veículo e o carona saiu correndo e atirando contra o cabo da PM. O carro foi recuperado e o suspeito que estava na condução foi detido pelo próprio policial militar, momento em que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado. O jovem de 19 anos, identificado como Juscelino Lima Santana, foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por roubo majorado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).