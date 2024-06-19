PM tem carro roubado, troca tiros e prende um dos assaltantes em Cariacica

O cabo da PM disse que conseguiu ver os criminosos fugindo com o carro, um Fiat Uno, e deu ordem de parada, que não foi obedecida pelos assaltantes. Segundo relato do policial, o suspeito que estava no carona atirou contra ele, e o militar revidou.

O outro assaltante, que estava ao volante, parou o veículo e o carona saiu correndo e atirando contra o cabo da PM. O carro foi recuperado e o suspeito que estava na condução foi detido pelo próprio policial militar, momento em que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado. O jovem de 19 anos, identificado como Juscelino Lima Santana, foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.