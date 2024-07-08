Padrasto é preso suspeito de agredir bebê na Serra e mãe é indiciada

Um homem foi preso suspeito de agredir a enteada de um ano e quatro meses na Serra. O caso teria ocorrido no dia 13 de junho deste ano, mas a prisão foi divulgada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na manhã desta segunda-feira (8). Os nomes dos envolvidos e do bairro não estão sendo divulgados para não expor a vítima, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido contra ele. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe da criança também foi indiciada no decorrer na investigação, mas o crime que consta no indiciamento dela ainda não foi divulgado.