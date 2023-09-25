Orquestra Sinfônica do ES leva a obra “A Criação”, de Joseph Haydn, ao Sesc Glória

A obra do compositor Haydn conta a história da criação do mundo, seguindo a narrativa do livro do Gênesis. O oratório está dividido em três partes: a primeira, traz o recorte do caos à criação da luz, do planeta, do corpo celeste, da água e das plantas; a segunda parte, celebra o surgimento dos peixes, dos pássaros, dos animais terrestres e do ser humano; por fim, a terceira, que tem como cenário o Jardim do Éden, contempla a felicidade de Adão e Eva.