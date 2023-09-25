Orquestra Sinfônica do ES leva a obra “A Criação”, de Joseph Haydn, ao Sesc Glória

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta o oratório “A Criação” (1798), de Franz Joseph Haydn, nesta quarta (27) e quinta-feira (28). Os concertos acontecem sempre às 20h, no Sesc Glória, Centro de Vitória.
A obra do compositor Haydn conta a história da criação do mundo, seguindo a narrativa do livro do Gênesis. O oratório está dividido em três partes: a primeira, traz o recorte do caos à criação da luz, do planeta, do corpo celeste, da água e das plantas; a segunda parte, celebra o surgimento dos peixes, dos pássaros, dos animais terrestres e do ser humano; por fim, a terceira, que tem como cenário o Jardim do Éden, contempla a felicidade de Adão e Eva.
Os ingressos para acompanhar a obra “A Criação” já estão disponíveis na bilheteria do Sesc Glória e também de forma online. Eles custam R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniado), R$ 10 (meia-entrada e cliente com credencial do Sesc) e R$ 10 (meia-entrada solidária, com doação de 1kg de alimento).