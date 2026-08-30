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Acidente de trânsito

Mulher morre atropelada após sair de pagode na Dante Michelini, em Vitória

Publicado em

30 ago 2026 às 14:52

Uma mulher morreu na madrugada deste domingo (30) após ter sido atropelada na Avenida Dante Michelini, na orla da Praia de Camburi, em Vitória. Wanessa Martha Gonçalves tinha acabado de sair de um pagode quando foi atingida pelo veículo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu aos ferimentos.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que voltava do trabalho pela avenida quando, nas proximidades de um posto de combustíveis e de um bar, uma mulher saiu correndo para atravessar a pista fora da faixa de pedestres. Conforme o relato dele aos policiais, o namorado dela estava do outro lado da via e a teria chamado.


O condutor afirmou que Wanessa entrou na frente do veículo e que não teve tempo de evitar o atropelamento. Ele permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

Vítima foi atropelada por um carro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na madrugada deste domingo (30)
Vítima foi atropelada por um carro na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na madrugada deste domingo (30) Divulgação

Uma pessoa que estava no local e ajudou no socorro relatou à reportagem que não viu o momento do impacto, mas correu em direção à vítima logo depois de ouvir o barulho da batida. Segundo a testemunha, a mulher estava consciente e conseguia dizer o próprio nome, apesar dos ferimentos.


“Após o acidente, eu fui o primeiro a correr para prestar socorro. Ela estava deitada, com um corte na cabeça e sangramento pela boca. Estava consciente, conseguia falar o nome dela e tentava levantar a todo momento”, contou.


Ainda de acordo com a testemunha, outras pessoas ajudaram a impedir que a vítima se levantasse enquanto o socorro era acionado. Uma equipe policial que passava pelo local também parou, e a Guarda Municipal foi chamada para atender à ocorrência.


Quando a Polícia Militar chegou, a mulher já havia sido levada pelo Samu ao HEUE. A Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado às 5h52 para recolher o corpo no hospital. A causa da morte comunicada pela unidade foi atropelamento.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passaria por necropsia antes de ser liberado para os familiares. 


As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), segundo a Polícia Civil.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Vida marinha

Golfinho é encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy

Publicado em 30/08/2026 às 09:13
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida.
Causa da morte do golfinho ainda não foi definida. Leitor A Gazeta

Um golfinho foi encontrado morto na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Instituto Orca, ONG capixaba dedicada à preservação da vida marinha, informou que foi notificado sobre o encalhe da carcaça no sábado (29).


Segundo a organização, o animal era um macho adulto da espécie golfinho-nariz-de-garrafa. A necropsia foi realizada ainda no sábado, e o material coletado será encaminhado a laboratórios e universidades parceiras do Instituto Orca.


As amostras serão processadas e analisadas por veterinários da ONG. A partir dos resultados, será possível identificar a causa da morte do animal.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Brejetuba

Funcionária de supermercado prende mão em moedor e é socorrida de helicóptero no ES

Publicado em 29/08/2026 às 19:57

Uma funcionária de um supermercado foi socorrida de helicóptero após ter a mão e o antebraço direito presos em um moedor de carne enquanto trabalhava, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente foi na tarde deste sábado (29). 


A retirada do membro do equipamento foi feita pelo Corpo de Bombeiros. Já o Samu atuou para controlar a hemorragia e os sinais vitais da vítima. Como a lesão foi severa e levou a uma grande perda de sangue, foi necessário o apoio do Núcleo de Transporte Aéreo (Notaer) para encaminhar a trabalhadora até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


Outro salvamento


O Notaer também fez outro resgate neste sábado de um motociclista de 24 anos que caiu ao fazer uma curva em alta velocidade na BR 262, em Domingos Martins. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave. O condutor recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado e estabilizado pelo Samu, sendo transportado também para HEUE, em Vitória.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
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Publicado em 29/08/2026 às 17:50

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Susto

Carreta tombada interdita parte de pista da BR 101, em Aracruz

Publicado em 29/08/2026 às 15:34
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz
Carreta tomba no km 183,8 da BR 101, em Aracruz Leitor A Gazeta

Uma carreta tombada na BR 101, em Aracruz, deixou um trecho parcialmente interditado na tarde deste sábado (29). O acidente aconteceu no km 183,8 entre os distritos de Jacupemba e Guaraná, na cidade do Litoral Norte do Espírito Santo. O motorista que dirigia o veículo não se feriu.


Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle durante uma curva, levando o caminhão a bater num barranco antes de virar. A Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia no Estado, atuou no atendimento à vítima.


Na manhã deste domingo (30), a ocorrência permanecia em andamento, com a faixa norte da pista interditada e tráfego fluindo por um desvio. A Ecovias Capixaba informou que aguarda a realização do transbordo da carga pela empresa responsável pelo veículo.

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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
BR 482

Motociclista na contramão morre em colisão com carro em Cachoeiro

Publicado em 29/08/2026 às 12:30

Um carro de passeio e uma motocicleta se envolveram em uma batida na madrugada deste sábado (29) na BR 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motociclista morreu no local, segundo a Polícia Militar, e o motorista do carro foi socorrido para um hospital, no município.


Segundo a Polícia Militar, quando chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento e constatou que o motociclista havia morrido.

De acordo com informações repassadas no local aos militares, a motocicleta teria trafegado na contramão no momento da batida com o carro, que seguia no sentido Alegre. O condutor do automóvel foi socorrido com fraturas e levado para um hospital particular. 

No hospital, o motorista do carro contou à polícia seguia normalmente pela via quando foi surpreendido pela motocicleta em sua faixa. Ele informou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os airbags do veículo foram acionados; em seguida, o motorista perdeu o controle, atingiu a mureta central e o automóvel capotou.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informa que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tráfico

Homem é preso com armas e 25 kg de maconha em Linhares

Publicado em 29/08/2026 às 11:45
Apreensão de drogas aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Aviso
Apreensão de drogas aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Aviso Polícia Militar

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar com armas, 25 quilos de maconha e outros produtos no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). Um outro suspeito que estava com o homem fugiu com a chegada dos militares ao local.


O caso foi descoberto, segundo a polícia, por meio de uma denúncia. O homem subiu para um prédio ao ver a polícia e, ao ser questionado, disse que no local havia duas armas e drogas no guarda-roupas. Duas pistolas, uma delas com mira laser, munições, um carregador e quantia de R$ 6 mil em espécie foram apreendidos.


Durante as buscas, foram recebidas informações de que o suspeito frequentemente descia até uma construção localizada nos fundos de casa e poderia haver mais drogas escondidas. Em uma sacola havia mais drogas e materiais utilizados no tráfico. A PM contabilizou 25 quilos de maconha, 155 gramas de skunk, porções de crack e 72 comprimidos de ecstasy.


O suspeito foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).  

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 482

Adolescente morre e quatro ficam feridos a caminho de festa em Alegre

Publicado em 29/08/2026 às 09:03
Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em Alegre
Adolescente morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em Alegre Redes sociais

Um adolescente de 17 anos, identificado como Thales Gonçalves Rangel, morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado (29), na BR 482, entre Guaçuí e o distrito de Celina, em Alegre, na região do Caparaó capixaba. Segundo informações apuradas no local pela Polícia Militar, o grupo de cinco pessoas seguia para uma festa no município de Alegre.


O acidente aconteceu por volta de 1h20. As vítimas contaram aos policiais que o motorista, que não foi identificado, teria perdido o controle da direção de um Volkswagem Polo, atingido uma valeta às margens da via, rodado na pista e, depois, bateu contra cercas. Com o impacto, três ocupantes teriam sido arremessados para fora do automóvel durante o acidente.


Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o socorro das vítimas. Thales Gonçalves Rangel faleceu no local. Duas vítimas, de 27 e 24 anos, foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto outras duas, de 26 e 23, foram socorridas para o Pronto-Socorro de Guaçuí.


A perícia foi acionada e o veículo permaneceu fora da pista, sem obstruir o trânsito. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela corporação. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Chamas intensas

Caminhão pega fogo em avenida de Jardim Limoeiro, na Serra

Publicado em 28/08/2026 às 20:08
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28)
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28) Leitor | A Gazeta

Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28). O incêndio atingiu a cabine do veículo, mas ninguém ficou ferido. 


Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o caminhão estava vazio no momento da ocorrência. 


A corporação informou que as chamas foram controladas. A causa do incêndio não foi divulgada.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Estradas

Carreta sai da pista para evitar acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 28/08/2026 às 16:27

Uma carreta saiu da pista e parou às margens da BR 101 para evitar uma colisão em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, no fim da manhã desta sexta-feira (28).


Apesar do acidente, o caminhoneiro não ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A carreta foi retirada por uma equipe da Ecovias Capixaba.


De acordo com a PRF, policiais buscam identificar o veículo que teria provocado o acidente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Inusitado

Pinos de crack são encontrados dentro de pacote de salgadinhos em Vitória

Publicado em 28/08/2026 às 14:54

Sete pinos de crack foram encontrados dentro de um pacote de salgadinhos, que estava sob posse de uma mulher de 45 anos, na Praia do Suá, em Vitória, na noite desta quinta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal, a mulher — que foi detida — estava acompanhada de dois homens quando a droga foi encontrada. Além disso, uma nota de R$ 20 também estava na embalagem.


A abordagem ocorreu após uma denúncia feita ao Ciodes, pelo telefone 190, informar que os dois homens estariam com uma arma de fogo. Nenhum armamento, no entanto, foi encontrado com eles e, por isso, ambos foram liberados.


A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ela assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno

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