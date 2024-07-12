Morador é assassinado com cinto no pescoço em cima da cama na Serra

Um homem de 62 anos, identificado como Waltemir José Salzman, foi encontrado morto em cima da cama, dentro da própria casa no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, no fim da tarde de quinta-feira (11). A Polícia Civil trata o caso como latrocínio – quando o assassinato é cometido para execução do roubo – já que itens da residência foram levados. Nenhum suspeito do crime foi preso até a manhã desta sexta-feira (12).
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma mulher de 57 anos, que é vizinha e ex-esposa de Waltemir, chegou em casa e percebeu que alguns itens estavam revirados e que a televisão dela havia sido furtada. A mulher ainda percebeu que havia uma escada no quintal, próxima a um muro que dá acesso à residência do aposentado. Ela tentou fazer contato com a vítima, mas não conseguiu.
Ao entrar na casa de Waltemir José Salzman, a mulher percebeu que o homem de 62 anos estava morto em cima da cama, com um cinto amarrado no pescoço. A mulher ainda tentou reanimar o ex-marido, mas percebeu que ele já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Populares conversaram com a TV Gazeta e disseram que Waltemir era uma pessoa tranquila e de "poucas palavras". Um dos vizinhos esteve com a vítima antes do crime. "Estávamos em um bar tomando uma cerveja. Ele pediu uma cachaça e eu paguei para ele. Tomou e veio embora. Quando chegou ontem à noite, não acreditei no que aconteceu", disse o mecânico Alex Rocha.
De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, policiais civis investigam o crime e apontam que o suspeito fugiu por um terreno baldio, perto da residência da vítima. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.