Morador é assassinado com cinto no pescoço em cima da cama na Serra

Ao entrar na casa de Waltemir José Salzman, a mulher percebeu que o homem de 62 anos estava morto em cima da cama, com um cinto amarrado no pescoço. A mulher ainda tentou reanimar o ex-marido, mas percebeu que ele já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Populares conversaram com a TV Gazeta e disseram que Waltemir era uma pessoa tranquila e de "poucas palavras". Um dos vizinhos esteve com a vítima antes do crime. "Estávamos em um bar tomando uma cerveja. Ele pediu uma cachaça e eu paguei para ele. Tomou e veio embora. Quando chegou ontem à noite, não acreditei no que aconteceu", disse o mecânico Alex Rocha.