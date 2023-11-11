Menino de 3 anos morre afogado em parque aquático no Sul do ES

TV Gazeta Sul, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi ao local para prestar atendimento à criança. Um menino de 3 anos morreu afogado em um parque aquático localizado no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no sábado (11). Segundo informações preliminares obtidas pela, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi ao local para prestar atendimento à criança.

O menino, no entanto, faleceu no interior da ambulância, após 50 minutos de tentativa para reanimá-lo. Segundo a polícia, o pai da criança disse que se ausentou para buscar uma amiga e que ficou fora por aproximadamente dez minutos. Ele confirmou que o menino não estava usando boia e contou ainda que havia deixado o filho sob a responsabilidade de um amigo, que também estava no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado (11) para uma ocorrência de afogamento com vítima fatal no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima, uma criança do sexo masculino, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Dois indivíduos, de 25 e 26 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O amigo do pai da criança, de 25 anos, foi autuado em flagrante por homicídio por omissão. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. O pai, de 26 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O corpo do menino foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser necropsiado e, posteriomente, liberado para os familiares.