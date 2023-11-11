Menino de 3 anos morre afogado em parque aquático no Sul do ES

Um menino de 3 anos morreu afogado em um parque aquático localizado no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no sábado (11). Segundo informações preliminares obtidas pela TV Gazeta Sul, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi ao local para prestar atendimento à criança.
O menino, no entanto, faleceu no interior da ambulância, após 50 minutos de tentativa para reanimá-lo. Segundo a polícia, o pai da criança disse que se ausentou para buscar uma amiga e que ficou fora por aproximadamente dez minutos. Ele confirmou que o menino não estava usando boia e contou ainda que havia deixado o filho sob a responsabilidade de um amigo, que também estava no local.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado (11) para uma ocorrência de afogamento com vítima fatal no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima, uma criança do sexo masculino, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Dois indivíduos, de 25 e 26 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O amigo do pai da criança, de 25 anos, foi autuado em flagrante por homicídio por omissão. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. O pai, de 26 anos, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
O corpo do menino foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser necropsiado e, posteriomente, liberado para os familiares.
Erramos: Diferentemente da informação inicial, o menino tinha 3 e não 4 quatro anos, segundo a Polícia Militar. A informação foi corrigida.