Limão de 2 kg surpreende moradora de Linhares: 'O galho não aguentou'

Maracujás ao lado dão noção do tamanho do limão colhido em Linhares Crédito: Maria Waldete Carvalho/Acervo pessoal

“A fruta não amadurecia e continuou crescendo”, disse Maria Waldete Carvalho, de 76 anos, sobre o limão plantado no quintal da propriedade rural onde mora, no distrito de Bebedouro, em Linhares Norte do Espírito Santo . E cresceu tanto que na hora de colher ela ficou curiosa para saber o peso. Chegou aos 2 kg. Nem o galho aguentou, e caiu.

O que ela fez para o limão chegar a esse tamanho? Dona Maria disse que tratou o pé de limão como qualquer outro, sem cuidados especiais. Na primeira colheita ele já surpreendeu.

“Eu tratei do pé, no início, como uma fruta qualquer. Meu marido foi cuidando dele, desbrotando sempre que necessário. No primeiro ano saiu de 1 kg e agora veio um de 2 kg. O galho não aguentou, porque estava muito pesado. A foto do limão rodou nos grupos de mensagens, chegou em gente de Brasília, do Rio de Janeiro”, contou, de forma sorridente.