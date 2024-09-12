Justiça manda retirar boneco inflável de Lula instalado em rua de Vitória

A Justiça Eleitoral determinou, nesta quarta-feira (11), que o boneco inflável representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidiário, instalado em uma rua da Praia do Canto, em Vitória, seja retirado do local.
O juiz Leonardo Alvarenga Fonseca, da 52ª Zona Eleitoral da Capital, ainda autoriza o uso de forças policiais, caso necessário, para a retirada do objeto. A decisão é fruto de liminar movida pelo PT, partido de Lula, contra o vereador Armandinho Fontoura (PL), candidato à reeleição no pleito deste ano, por propaganda negativa e descontextualizada.
Ao atender o pedido protocolado pelo PT capixaba, o magistrado destacou que "há perigo de dano na permanência de tal objeto físico em via pública, seja porque desborda de todos os limites permitidos para objetos de propaganda eleitoral, seja igualmente pelo risco ao trânsito de pedestres e pessoas, dadas suas dimensões e alcance".
Poucas horas após a decisão judicial, a equipe de campanha do candidato emitiu nota pública informando que a instalação do boneco em referência a Lula não tinha como objetivo desrespeitar as regras eleitorais. "O boneco foi colocado por movimentos de direita como uma forma de protesto pacífico, em pleno exercício da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal", diz o comunicado.