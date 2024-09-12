Justiça manda retirar boneco inflável de Lula instalado em rua de Vitória

Ao atender o pedido protocolado pelo PT capixaba, o magistrado destacou que "há perigo de dano na permanência de tal objeto físico em via pública, seja porque desborda de todos os limites permitidos para objetos de propaganda eleitoral, seja igualmente pelo risco ao trânsito de pedestres e pessoas, dadas suas dimensões e alcance".

Poucas horas após a decisão judicial, a equipe de campanha do candidato emitiu nota pública informando que a instalação do boneco em referência a Lula não tinha como objetivo desrespeitar as regras eleitorais. "O boneco foi colocado por movimentos de direita como uma forma de protesto pacífico, em pleno exercício da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal", diz o comunicado.