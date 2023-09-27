Juiz anula transações e manda banco indenizar caminhoneiro do ES sequestrado em SP

A Justiça do Espírito Santo mandou um banco indenizar um caminhoneiro capixaba que foi sequestrado e mantido em cativeiro por sete horas em São Paulo, momento em que os criminosos realizaram transações bancárias na conta dele. Na decisão, o juiz anulou as movimentações realizadas pelos bandidos e decidiu que a vítima deve ter ressarcimento de R$ 3.502,13, além de indenização de R$ 3 mil por danos morais.

A instituição financeira alegou que as operações foram realizadas regularmente, por meio de acesso à conta da vítima, não sendo o caso de falha na prestação do serviço. O juiz observou que não ficou comprovado que o banco tenha seguido padrões de segurança suficientes para evitar a fraude afirmada pelo consumidor. Isto porque, conforme as provas apresentadas, o sequestro aconteceu em um sábado, tendo o autor buscado uma agência na segunda-feira, ou seja, antes da efetivação das operações, que ocorreu na terça-feira.