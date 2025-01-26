Jovem morre após moto colidir com árvore em acidente em Jaguaré

Um jovem de 27 anos morreu após perder o controle da direção da moto e colidir com uma árvore na madrugada deste domingo (26), na Avenida Nove de Agosto, no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que os agentes foram acionados para a ocorrência pouco após meia-noite e, no local, socorristas, em uma ambulância da prefeitura, estavam atendendo a vítima, que não resistiu aos ferimentos.
A PM explicou que a motocicleta saiu do bairro Boa Vista e retornava sentido ao Centro de Jaguaré quando colidiu contra a árvore, no canteiro central da pista. Após a morte do rapaz ser confirmada, a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional do Instituto de Medicina Legal de Linhares.