Jovem morre após moto colidir com árvore em acidente em Jaguaré

Um jovem de 27 anos morreu após perder o controle da direção da moto e colidir com uma árvore na madrugada deste domingo (26), na Avenida Nove de Agosto, no Centro de Jaguaré, Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que os agentes foram acionados para a ocorrência pouco após meia-noite e, no local, socorristas, em uma ambulância da prefeitura, estavam atendendo a vítima, que não resistiu aos ferimentos.