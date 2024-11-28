Jovem é preso durante enterro do avô em Aracruz

Jovem preso é suspeito de participar de homicídio em Aracruz Crédito: Divulgação/PCES

Um jovem de 19 anos foi preso durante o sepultamento do avô em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , nesta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Civil , o suspeito é cúmplice de um adolescente identificado como autor do homicídio de um homem, de 42 anos, ocorrido na mesma cidade. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

assassinato aconteceu no bairro Morobá, no dia 26 de outubro . Segundo a polícia, o jovem detido pilotou a moto com um adolescente na garupa até o local onde a vítima estava. Após o comparsa matar o homem a tiros, os dois fugiram para outro município. No decorrer das investigações, o adolescente foi apreendido.

Conforme o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, André Jaretta, o segundo suspeito foi preso somente após ser visto próximo a um cemitério no bairro Guaraná, durante o enterro do avô. "Ele estava no enterro. Quando os policiais civis viram e tomaram consciência que realmente era ele, foram lá e o prenderam", explicou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, o jovem não resistiu à prisão e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi autuado por participação no crime de homicídio duplamente qualificado. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do jovem até o momento. O espaço está aberto para a manifestação do advogado.