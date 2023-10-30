Jovem é morto a tiros em Flexal II, Cariacica

Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 26 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (29), no bairro Flexal II, em Cariacica. O jovem teria sido baleado na perna esquerda e no braço esquerdo.

Segundo a Polícia Militar, houve o acionamento para verificar uma pessoa baleada na região. No local, os militares teriam encontrado a vítima já sem vida. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações da ocorrência. Por nota, a PC informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.