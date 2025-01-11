Jovem de 18 anos morre após ser ferido em casa noturna de Alegre

No Pronto Socorro, um vigilante relatou aos militares que os feridos foram levados até lá por um homem em um carro. O condutor teria saído, rapidamente, dizendo que iria avisar aos familiares das vítimas sobre o ocorrido. Parentes depois se apresentaram aos agentes e informaram que ambos eram primos.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.