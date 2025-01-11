Jovem de 18 anos morre após ser ferido em casa noturna de Alegre

Um jovem de 18 anos morreu no Pronto Socorro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi ferida em uma casa noturna na cidade vizinha de Alegre, junto com um primo de 22 anos. O rapaz de 22 anos foi socorrido e depois transferido para um hospital. Não foram dados mais detalhes sobre os ferimentos e o que os causou.
No Pronto Socorro, um vigilante relatou aos militares que os feridos foram levados até lá por um homem em um carro. O condutor teria saído, rapidamente, dizendo que iria avisar aos familiares das vítimas sobre o ocorrido. Parentes depois se apresentaram aos agentes e informaram que ambos eram primos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não foram divulgados. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.