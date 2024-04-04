Incêndio em vegetação assusta motoristas na ES 257 em Aracruz

"Sem ver nada, só posso ir reto, devagar", disse Rafael Rodrigues, que fez o registro. No vídeo, também é possível ver que o trânsito na região segue no modelo pare e siga. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas. Por volta das 18h40, a corporação informou que o fluxo de veículos estava normalizado. "Porém, o combate continua na mata, nas intermediações das aldeias próximas, como Comboios", acrescentou o Corpo de Bombeiros.