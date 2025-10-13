Incêndio destrói carro em Ilha de Santa Maria, na Capital do ES

Um carro foi totalmente destruído em um incêndio em Vitória, na tarde desta segunda-feira (13). O veículo, um Palio Weekend, estava estacionado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas altas derretaram o toldo de um estabelecimento comercial que estava fechado na hora do incidente.