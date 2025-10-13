A Gazeta - Agora

Incêndio destrói carro em Ilha de Santa Maria, na Capital do ES

Publicado em 13/10/2025 às 17h03
Incêndio aconteceu n_a R. Hermes Curry Carneiro, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.

Um carro foi totalmente destruído em um incêndio em Vitória, na tarde desta segunda-feira (13). O veículo, um Palio Weekend, estava estacionado na Rua Hermes Curry Carneiro, no bairro Ilha de Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas altas derretaram o toldo de um estabelecimento comercial que estava fechado na hora do incidente.

O proprietário do carro não foi localizado e não houve registro de pessoas feridas. As causas do incêndio também não foram reveladas. 

