Inadimplente poderá renegociar dívida em caminhão da Serasa em Vitória

Consumidores inadimplentes terão oportunidades de renegociar dívidas na próxima semana com a chegada do caminhão da Serasa, em Vitória. Os atendimentos vão ocorrer de terça-feira (19) ao sábado (23), das 9h as 18 horas, na Praça do Papa. O caminhão rosa, que já percorreu várias cidades do país, vai disponibilizar ainda solicitação de empréstimo e consulta de pontuação de crédito.

Segundo o órgão de proteção ao crédito, na Capital capixaba, a inadimplência atinge mais de 133 mil pessoas, cujas dívidas ultrapassam R$ 781 milhões se somadas. Em média, cada devedor tem cerca de R$ 5,8 mil em débitos (valor acima da média brasileira, que é de R$ 4,2 mil).

No Espírito Santo, 40,95% da população adulta está endividada, indicador acima do nacional, que é de 43,72%. Maior parte dos débitos está concentrado em três setores: bancos e cartões (30,04%); contas de gás, água e luz (23,76%); e financeiras (15,76%).