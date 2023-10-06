Homem tem casa invadida e é morto a tiros por grupo em Linhares

Um homem de 37 anos teve a casa invadida por um grupo de criminosos vestidos de preto e foi assassinado a tiros no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta de 5h30 desta sexta-feira (6). A vítima foi identificada como André Monteiro Rosa. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os suspeitos diziam ser da Polícia Civil e depois efetuaram diversos disparos contra o indivíduo.
O crime aconteceu na Rua Antônio Jovita Ferreira. Logo após o crime, os suspeitos fugiram e não foram mais vistos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionada, mas a vítima já estava morta.
A Polícia Civil foi acionada pela reportagem e informou que a perícia constatou que André foi atingido por seis tiros, em diferentes partes do corpo. "O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso segue sob investigação da Polícia Civil", informou.