Homem é preso suspeito de manter a companheira em cárcere privado em Linhares

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na última quinta-feira (19), suspeito de manter a companheira, de 35 anos, em cárcere privado. O caso foi registrado em propriedade rural, próximo ao bairro Pontal do Ipiranga, no litoral do município. Ele também é investigado por estupro e lesão corporal contra a companheira.

Após receber denúncias de “de lesões corporais e cárcere privado no contexto de violência doméstica”, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), encaminhou uma equipe até a residência do casal. Lá, eles encontraram portas e janelas fechadas. A vítima estava presa dentro de casa com o filho, enquanto o suspeito estava trabalhando em uma colheita em uma fazenda próxima ao local.

A Polícia constatou que a mulher tinha sinais de lesões corporais. Também foram encontrados tufos de cabelo, que a vítima informou serem resultados das agressões sofridas pelo companheiro. Ela também relatou ocorrências de sexo sem consentimento para os policiais.