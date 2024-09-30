Homem morre atropelado por motorista com CNH vencida em Pancas

Região onde aconteceu o acidente em Pancas. Corpo de vítima ficou no meio da pista Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu atropelado por um carro na ES 341, em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de domingo (29). Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que, conforme relato aos policiais, a vítima – sem idade e nome divulgados – seria um andarilho que tinha o costume de caminhar na região.

O motorista do Fiat Argo prata, que atropelou o indivíduo, relatou aos militares que tentou desviar, mas não conseguiu porque teve a visão ofuscada por um automóvel que vinha no sentido contrário, com o farol alto. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Os policiais verificaram que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida havia mais de 30 dias. Ele e uma mulher, que também ocupava o Fiat Argo, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina para prestarem esclarecimentos sobre o que aconteceu.

A Gazeta solicitou mais informações do caso à A reportagem desolicitou mais informações do caso à Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que o motorista do veículo, de 23 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.