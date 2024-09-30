Homem morre atropelado por motorista com CNH vencida em Pancas

Um homem morreu atropelado por um carro na ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (29). Consta em boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que, conforme relato aos policiais, a vítima – sem idade e nome divulgados – seria um andarilho que tinha o costume de caminhar na região.
O motorista do Fiat Argo prata, que atropelou o indivíduo, relatou aos militares que tentou desviar, mas não conseguiu porque teve a visão ofuscada por um automóvel que vinha no sentido contrário, com o farol alto. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Os policiais verificaram que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida havia mais de 30 dias. Ele e uma mulher, que também ocupava o Fiat Argo, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina para prestarem esclarecimentos sobre o que aconteceu.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações do caso à Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que o motorista do veículo, de 23 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.
Segundo a Polícia Científica (PCIES), a perícia foi acionada na noite desse domingo (29), para uma ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.