Homem morre após ser atropelado por rabecão na BR 101 em Linhares

Um homem de 22 anos morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Civil na noite de sábado (2) no Km 166 da BR 101, na região de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Estado. O veículo, que é conhecido como rabecão e faz transporte de cadáveres, seguia de Vitória para São Mateus.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 23h30. A vítima teria sido atingida quando atravessava a rodovia fora da faixa de pedestres. Por meio de nota, a Polícia Civil, informou que o auxiliar de perícia médico legal acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), comunicando que conduzia a viatura modelo Ford Ranger, quando ocorreu o atropelamento, apontado como "acidental" pela PC.
A Polícia Civil informou ainda que foi solicitado auxílio da ECO101, concessionária que administra a rodovia, que prestou socorro à vítima, encaminhando-a com vida para o Hospital Rio Doce, em Linhares. O homem, porém, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. A PC disse estar realizando as devidas apurações para esclarecer os detalhes do acidente.
ATUALIZAÇÃO: Este texto foi atualizado com a informação da morte da vítima do atropelamento e a nota enviada pela Polícia Civil.