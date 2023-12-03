Homem morre após ser atropelado por rabecão na BR 101 em Linhares

A Polícia Civil informou ainda que foi solicitado auxílio da ECO101, concessionária que administra a rodovia, que prestou socorro à vítima, encaminhando-a com vida para o Hospital Rio Doce, em Linhares. O homem, porém, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará pelo processo de necropsia. A PC disse estar realizando as devidas apurações para esclarecer os detalhes do acidente.