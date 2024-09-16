Homem faz mulher refém em supermercado e é morto a tiros em Cariacica

Um homem foi morto a tiros após manter uma mulher refém dentro de um supermercado no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (16). O repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que a polícia efetuou dois disparos do homem (um no pescoço e o outro na cabeça). A mulher foi ameaçada o tempo todo com uma tesoura, mas não se feriu.
Segundo a Polícia Militar, o homem teria entrado em surto dentro do supermercado e a vítima, que não conhecia o suspeito, é proprietária de uma loja que fica dentro do estabelecimento.
Em entrevista à TV Gazeta, o tenente Souza, da Polícia Militar, deu mais detalhes. "Militares da região estavam passando na frente do supermercado e foram acionados por funcionários que informaram que um homem teria entrado, pegado uma tesoura e feito uma funcionária refém. Fizemos acionamento da equipe especializada do Batalhão de Missões Especiais, porém, momentos depois desse acionamento, o militar viu a oportunidade de salvar a vítima, porque o causador do evento crítico teria tirado a tesoura do pescoço; ele viu essa oportunidade, efetuou dois disparos certeiros no sujeito e conseguiu salvar a vítima dessa situação", ressaltou.
A Polícia Civil informou que o crime será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica.