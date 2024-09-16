Grande felino ataca e fere idosa de 87 anos no quintal de casa em Iconha

Idosa foi atendida no Hospital de Iconha Crédito: Reprodução/ PMI

Uma idosa de 87 anos ficou ferida no braço após tentar afastar um grande felino no quintal de casa na localidade de Tocaia, em Iconha , na Região Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (15). A vítima contou a servidores da prefeitura que o animal estava próximo a um galinheiro e pulou em cima dela. Não há confirmação sobre qual espécie seria.

A idosa cria galinhas e gansos na localidade, que fica a 4 km do Centro do município. As aves teriam ficado assustadas com a presença do felino e ela tentou afastar o animal do local. Ela caiu no chão quando o animal pulou em cima dela.

Com a queda, a idosa, que reside sozinha, acabou sofrendo um ferimento no braço. A Prefeitura de Iconha disse que ela foi socorrida e encaminhada para um hospital no município. Nesta segunda-feira (16), a vítima recebeu a visita de uma equipe médica para avaliação e troca de curativos, e está bem.

Investigação

Segundo a bióloga e gerente de Controle, Licenciamento e Fiscalização Ambiental no município de Iconha, Anna Julia Justi Molinari, a ocorrência de ataques de felinos em humanos na região não é comum. Ela contou que alguns moradores, que possuem por conta própria câmeras de monitoramento, já registraram em áreas próximas, como a Serra de Tapuio, a presença de grandes felinos, como jaguatiricas e onças-pardas.

Apesar disso, a prefeitura aguarda a visita de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para identificação da espécie de felino do caso em questão. Além disso, buscar entender o que desencadeou chegar tão próximo da casa e posteriormente da idosa.

“Nosso município é muito rico e possui um leque enorme de animais e biodiversidade, e a gente continua trabalhando pra preservar tudo isso. E, obviamente, não deixando de garantir a segurança da população”, disse a bióloga Anna Julia Justi Molinari.