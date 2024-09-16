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Grande felino ataca e fere idosa de 87 anos no quintal de casa em Iconha

Caso aconteceu na tarde de domingo (15); vítima relatou que o animal estava próximo a um galinheiro e pulou em cima dela
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 set 2024 às 13:51

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 13:51

Hospital de Iconha
Idosa foi atendida no Hospital de Iconha Crédito: Reprodução/ PMI
Uma idosa de 87 anos ficou ferida no braço após tentar afastar um grande felino no quintal de casa na localidade de Tocaia, em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (15). A vítima contou a servidores da prefeitura que o animal estava próximo a um galinheiro e pulou em cima dela. Não há confirmação sobre qual espécie seria.
A idosa cria galinhas e gansos na localidade, que fica a 4 km do Centro do município. As aves teriam ficado assustadas com a presença do felino e ela tentou afastar o animal do local. Ela caiu no chão quando o animal pulou em cima dela.
Com a queda, a idosa, que reside sozinha, acabou sofrendo um ferimento no braço. A Prefeitura de Iconha disse que ela foi socorrida e encaminhada para um hospital no município. Nesta segunda-feira (16), a vítima recebeu a visita de uma equipe médica para avaliação e troca de curativos, e está bem.

Investigação

Segundo a bióloga e gerente de Controle, Licenciamento e Fiscalização Ambiental no município de Iconha, Anna Julia Justi Molinari, a ocorrência de ataques de felinos em humanos na região não é comum. Ela contou que alguns moradores, que possuem por conta própria câmeras de monitoramento, já registraram em áreas próximas, como a Serra de Tapuio, a presença de grandes felinos, como jaguatiricas e onças-pardas.
Apesar disso, a prefeitura aguarda a visita de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para identificação da espécie de felino do caso em questão. Além disso, buscar entender o que desencadeou chegar tão próximo da casa e posteriormente da idosa.
“Nosso município é muito rico e possui um leque enorme de animais e biodiversidade, e a gente continua trabalhando pra preservar tudo isso. E, obviamente, não deixando de garantir a segurança da população”, disse a bióloga Anna Julia Justi Molinari.
O Ibama foi procurado pela reportagem, mas ainda não houve retorno.

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