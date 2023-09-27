Homem esconde notebook na bermuda e sorri após furto em Cachoeiro

A Polícia Civil identificou, nesta quarta-feira (27), o autor do furto de um notebook em uma concessionária de veículos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens da câmera de videomonitoramento do estabelecimento mostram o homem escondendo o aparelho na bermuda para conseguir furtar. Ele confessou o crime, mas foi ouvido e liberado por falta de flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, a ação criminosa ocorreu na última quinta-feira (21), por volta das 10h35. A partir das imagens do estabelecido, investigações foram realizadas e o homem foi encontrado na Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Ele confessou o furto, porém não informou a localização do objeto.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, no mesmo dia do furto, o suspeito chegou a ir a um supermercado próximo em busca de algo de valor e, em seguida, foi na concessionária, onde entrou alegando que iria beber água, viu o aparelho e furtou. Ainda segundo o delegado, o homem tem passagem por tráfico de drogas no município de Iconha.