Homem esconde notebook na bermuda e sorri após furto em Cachoeiro

De acordo com a Polícia Civil, a ação criminosa ocorreu na última quinta-feira (21), por volta das 10h35. A partir das imagens do estabelecido, investigações foram realizadas e o homem foi encontrado na Avenida Beira Rio, no Centro da cidade. Ele confessou o furto, porém não informou a localização do objeto.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, no mesmo dia do furto, o suspeito chegou a ir a um supermercado próximo em busca de algo de valor e, em seguida, foi na concessionária, onde entrou alegando que iria beber água, viu o aparelho e furtou. Ainda segundo o delegado, o homem tem passagem por tráfico de drogas no município de Iconha.