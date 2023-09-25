Homem em moto adulterada é assassinado a tiros em rua de Cariacica

Ao consultarem sobre essa moto que estava com a dupla, militares constataram que o veículo possuía restrição de furto e roubo. Segundo a Polícia Militar, as das motos foram apreendidas e encaminhadas a um pátio credenciado do Detran|ES. A PM não confirmou se os dois suspeitos teriam relação com o assassinato do homem.