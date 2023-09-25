Homem em moto adulterada é assassinado a tiros em rua de Cariacica

Um homem foi morto a tiros no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na tarde do último domingo (24). A vítima, que não teve idade e nome informados, estava pilotando uma moto quando foi baleada. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que o homem estava trafegando em uma moto com placas de São Paulo e, ao consultarem dados do veículo, os policiais constataram que a numeração do motor era diferente do que consta no Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Posteriormente, durante buscas pela região, policiais se depararam com dois suspeitos em uma moto, que aceleraram e, em determinado momento, abandonaram o veículo e fugiram a pé por uma região de mata, não sendo mais localizados.
Ao consultarem sobre essa moto que estava com a dupla, militares constataram que o veículo possuía restrição de furto e roubo. Segundo a Polícia Militar, as das motos foram apreendidas e encaminhadas a um pátio credenciado do Detran|ES. A PM não confirmou se os dois suspeitos teriam relação com o assassinato do homem.
A Polícia Civil destacou que o caso segue em investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e, após autópsia, será liberado para os familiares.