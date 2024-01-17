Homem é flagrado abandonando filhotinhos de gato em Viana

Um homem de 48 anos foi flagrado pela Guarda Municipal de Viana abandonando filhotes de gatos em uma região escura e vazia do bairro Canaã na noite de terça-feira (16). Durante patrulhamento pela região, os agentes viram o abandono e conseguiram recuperar quatro dos cinco filhotes. A localização e a falta de visibilidade dificultaram as buscas.
De acordo com a Guarda Municipal, o homem, que não foi identificado, foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado. A justificativa da corporação é que a autoridade policial "não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento". O caso seguirá sob investigação, segundo a Polícia Civil.
Os gatinhos foram levados para uma clínica e serão colocados futuramente em feiras de adoção. Conforme apurado pela reportagem, os filhotes estão bem de saúde e têm cerca de dois meses de vida. Eles serão castrados e vacinados. A Prefeitura de Viana informou que os interessados em adotar os gatinhos ou outros animais resgatados devem entrar em contato com o programa "É o Bicho!", pelo número (27) 99822-4116. Caso você encontre algum animal abandonado em Viana, pode procurar atendimento por meio do número (27) 99738-8787.