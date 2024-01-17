Homem é flagrado abandonando filhotinhos de gato em Viana

Os gatinhos foram levados para uma clínica e serão colocados futuramente em feiras de adoção. Conforme apurado pela reportagem, os filhotes estão bem de saúde e têm cerca de dois meses de vida. Eles serão castrados e vacinados. A Prefeitura de Viana informou que os interessados em adotar os gatinhos ou outros animais resgatados devem entrar em contato com o programa "É o Bicho!", pelo número (27) 99822-4116. Caso você encontre algum animal abandonado em Viana, pode procurar atendimento por meio do número (27) 99738-8787.