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Rio Marinho

Homem é encontrado morto dentro de obra em Cariacica

Publicado em

29 set 2023 às 12:30
Homem foi encontrado dentro de valão em Cariacica
Homem foi encontrado dentro de valão em Cariacica Crédito: Roberto Pratti
O corpo de um homem foi encontrado dentro da obra de macrodrenagem do Rio Marinho, na altura do bairro Vasco da Gama, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (29). Testemunhas contaram à TV Gazeta que o homem teria sido perseguido durante a madrugada e fugiu correndo para dentro do valão. Ele teria sido morto dentro da obra de macrodrenagem. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a vítima tinha ferimentos na cabeça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do corpo. Por volta das 10h desta sexta (29), o homem, que tem entre 30 e 35 anos, foi retirado do local e levado para o Departamento Médico Legal (DML).
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Investigação

Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Publicado em 12/04/2026 às 18:21
Um homem de 43 anos foi assassinado na calçada da rodoviária de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). Imagens de monitoramento obtidas pela Polícia Militar mostram o momento em que o agressor se aproxima da vítima, que dormia no local, e inicia o ataque.
Segundo a PM, o crime foi cometido com golpes de arma branca. A companheira da vítima relatou aos policiais que ambos viviam em situação de rua e que o homem e o agressor tinham desavenças anteriores motivadas por ciúmes dela.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Loteria

9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 12/04/2026 às 14:19
De norte a sul do Espírito Santo, nove apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3659, sorteado na noite de sábado (11), premiou uma aposta simples registrada em São Luís, no Estado do Maranhão. O bilhete faturou R$ 1.587.534,24.
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.504,83 cada.  À exceção de Iúna, onde houve um bolão com três cotas, todos os bilhetes foram apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados nas  cidades de Águia Branca, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itaguaçu, Serra e Vila Velha (2).
Na modalidade simples da Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre 1 e 25 e ganha prêmios a partir de 11 acertos. O prêmio principal é destinado para quem acertar todas as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia

Publicado em 12/04/2026 às 12:22
Um motociclista de 56 anos foi preso na tarde de sábado (11) após atropelar um menino de 3 anos no bairro Industrial, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também estava com o licenciamento em atraso.
A criança, segundo a polícia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento do município. Devido aos ferimentos, depois foi transferida para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde da criança não foi informado.
O condutor da motocicleta também foi levado ao Pronto Atendimento. A equipe médica da unidade constatou que ele apresentava sinais de embriaguez, o que também foi verificado pelos militares por meio do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool.
Após atendimento médico, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por lesão corporal culposa, agravada por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de álcool. A motocicleta foi removida ao pátio e o motociclista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 259

Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Publicado em 12/04/2026 às 12:04
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina Crédito: Redes sociais
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre duas motos na madrugada deste domingo (12), nas proximidades do distrito de Itapina, no km 72 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h15.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. Segundo a PRF, uma das vítimas morreu ainda no local. Outras duas pessoas, uma delas em estado grave, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
A Polícia Científica do Espírito Santo também foi acionada para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Por conta do acidente, a pista ficou totalmente interditada durante o atendimento, sendo liberada por volta das 7h40. Segundo o órgão, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A investigação segue em andamento.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Publicado em 12/04/2026 às 11:15
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados Crédito: PMMG
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar mineira, eles são suspeitos de terem furtado os aparelhos durante uma festa no município vizinho de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a polícia de Minas, no sábado (11) uma vítima procurou ajuda após ter o celular furtado, e a localização indicar que o aparelho estava no Centro da cidade. A partir das buscas, equipes localizaram os dois homens, naturais de Belo Horizonte, e os celulares. A suspeita é de que eles integrem uma quadrilha especializada em furtos durante eventos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, os homens, de 41 e 47 anos, foram ouvidos e autuados em flagrante delito por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Eles seguem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento. Os aparelhos recuperados foram restituídos às vítimas.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Publicado em 12/04/2026 às 10:15
Um homem de 28 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido após uma discussão com um suspeito durante um evento no Parque de Exposições da Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar, Ronaldo Cavalcante Ferreira faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
A vítima, segundo a polícia, foi atingida por um tiro no rosto e no abdômen. A outra vítima, um rapaz de 23 anos, levou um tiro de raspão. Testemunhas não souberam dizer quem era o autor dos disparos, que não foi localizado pelos militares. O evento, segundo a PM, possuía segurança privada, mas não houve solicitação prévia de policiamento para o interior da festa junto ao comando da corporação.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Por pouco

Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Publicado em 12/04/2026 às 08:47
homem-preenchendo-volante-do-sorteio-da-mega-sena
Apostador levou mais de R$ 84 mil Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Uma aposta do Espírito Santo "bateu na trave" e quase levou o prêmio milionário do concurso 2995 da Mega-Sena. Os R$ 40 milhões foram sorteados neste sábado (11). O jogo foi feito em Vitória e levou R$ 84.616,14 (aposta de sete números); outros 57 sortudos do Estado embolsaram R$ 1.303,52 ao acertarem quatro dezenas.
A aposta simples foi feita de forma presencial. Os números que saíram foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 45 milhões, e o sorteio ocorrerá na terça-feira (14).

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Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Tempo

Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado

Publicado em 11/04/2026 às 12:07
Inmet emite alerta para região Norte e Noroeste do ES
Inmet emite alerta de chuva para as regiões Norte e Noroeste Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para as regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso, válido para este sábado (11), indica precipitações de 20 a 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km/h.
As cidades que estão sob alerta são Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, São Mateus, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Ponto Belo e Vila Valério.
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
LEIA TAMBÉM | ES em alerta para temporais e queda de temperatura
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Publicado em 11/04/2026 às 11:48
Uma câmera de segurança registrou o atropelamento de uma adolescente em Vitória, no Espírito Santo, ocorrido na quinta-feira (9). A menina de 13 anos permanece internada em estado grave no Hospital Infantil da capital.
As imagens revelam que outras duas pessoas atravessavam a Avenida Leitão da Silva fora da faixa de pedestres no momento do acidente. A estudante, que ia para a escola acompanhada da avó, foi atingida por um veículo e arremessada contra o asfalto.
De acordo com a Polícia Militar, o condutor relatou ter tentado frear para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão. Ele foi liberado após realizar o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. 

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Amigos de menina atropelada oram e protestam

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Em Vitória

Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Publicado em 11/04/2026 às 10:47
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Acidente com quatro veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo quatro veículos deixou uma pessoa morta na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, a colisão envolveu dois carros e duas motocicletas no trecho que corta o bairro de Joana D'Arc. Um dos pilotos morreu e a mulher com ele no veículo ficou gravemente ferida. O segundo motociclista teria fugido do local.
A vítima foi identificada como Josimar Santos Morais, um motociclista por aplicativo que transportava uma passageira no momento do acidente.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência registrado sobre a ocorrência. No documento, a polícia informa que o condutor do veículo Fiat Uno, envolvido no acidente, não tinha habilitação. Além disso, o carro também estaria com o licenciamento vencido.

A Polícia Civil informou que o motorista do veículo, de 58 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.


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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
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