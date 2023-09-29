Homem é encontrado morto dentro de obra em Cariacica

O corpo de um homem foi encontrado dentro da obra de macrodrenagem do Rio Marinho, na altura do bairro Vasco da Gama, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (29). Testemunhas contaram à TV Gazeta que o homem teria sido perseguido durante a madrugada e fugiu correndo para dentro do valão. Ele teria sido morto dentro da obra de macrodrenagem. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a vítima tinha ferimentos na cabeça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do corpo. Por volta das 10h desta sexta (29), o homem, que tem entre 30 e 35 anos, foi retirado do local e levado para o Departamento Médico Legal (DML).