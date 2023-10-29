Homem é assassinado em Linhares após discussão sobre posse de terra

16ª Delegacia Regional de Linhares, onde o caso está sendo investigado Crédito: Eduardo Dias

Um homem morreu após ser baleado na cabeça na madrugada deste domingo (29), na região de Baixo Quartel, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A polícia encontrou Aloízio Coutinho Moraes, de 30 anos, caído na varanda de casa, em uma residência próxima à Lagoa do Aguiar, zona rural do município. Segundo informações da Polícia Militar , ele teria discutido, momentos antes, com a própria irmã por questões de terra. A irmã acabou sendo detida após agredir a cunhada na presença dos policiais.

A PM foi chamada inicialmente para verificar uma tentativa de homicídio por arma de fogo. Quando a equipe foi até o local e encontrou a vítima com ferimentos na cabeça, o Samu foi acionado e o óbito foi constatado.

A mulher de Aloízio, que não foi identificada, relatou para os policiais que, horas antes do crime, por volta de meia-noite, o marido teve uma discussão com a própria irmã por questões de terra. A irmã teria saído do local prometendo retornar, em tom de ameaça. Após a discussão, Aloízio ficou bebendo com outro homem na varanda de casa, enquanto a sua mulher ficou em um cômodo interno.

Por volta das 3 horas, ainda conforme depoimento que prestou à polícia, a mulher de Aloízio disse que escutou tiros e saiu para ver o que tinha acontecido. Ela contou que se deparou com um suspeito armado que, ao avistá-la, foi em sua direção. A mulher, então, fugiu correndo para uma região de mata, mas não foi alcançada.

Conforme informações da Polícia Militar, enquanto a equipe estava atendendo a ocorrência, a irmã da vítima retornou ao local e demonstrou nervosismo com a presença da PM. Na sequência, ela começou a agredir fisicamente a cunhada com tapas, a jogando contra a parede. Nesse momento, a irmã de Aloízio recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Até o momento, nenhum suspeito pela morte de Aloízio foi detido. Mais detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto, de acordo com a PC. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em relação à irmã que foi conduzida à Delegacia Regional de Linhares após agredir a esposa da vítima, a PC informou que somente após a finalização das oitivas da ocorrência poderá responder sobre qual procedimento será adotado pela Central de Teleflagrante.