Homem de 29 anos morre em acidente na ES 488, em Cachoeiro de Itapemirim

Acidente grave deixa uma pessoa morta em Cachoeiro de Itapemirim, na noite deste sábado. Crédito: Redes Sociais

Um homem de 29 anos morreu em um acidente de trânsito envolvendo dois carros na rodovia ES 488, em Gruta de Baixo, Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O acidente foi na noite deste sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local os policiais encontraram o veículo Fiat Fastback na mão de direção de quem segue no sentido Cachoeiro x Rio Novo do Sul. Já o Honda Civic encontrava-se nesta mesma mão de direção, porém os danos no carro indicavam que ele seguia no sentido Rio Novo do Sul x Cachoeiro.

A vítima estava no Honda Civic. No outro veículo estava um casal que foi encaminhado para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim.