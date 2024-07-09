Homem atira em vidraça de academia e foge na Serra

Uma academia de luta foi alvo de tiros na madrugada desta terça-feira (9), no bairro Jardim Atlântico, na Serra . Segundo o proprietário do imóvel, Alessandro Comper, que mora no andar de cima, foram pelo menos quatro disparos. O momento do crime foi registrado por câmeras.

“Embaixo da minha casa tem uma academia de luta e um estúdio de tatuagem, duas lojas que alugo. Por volta de 00h05, 00h15, um moto passou com duas pessoas, depois voltou uma pessoa só e disparou quatro vezes. Eu só fui ver hoje de manhã, na câmera. Os vizinhos disseram que ouviram (os disparos), mas eu não ouvi nada", relatou o proprietário.

A vidraça de uma das lojas foi estilhaçada. A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação do 11º Distrito de Polícia da Serra, que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos.