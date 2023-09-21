Grupo Carone faz mutirão para contratar trabalhadores em Vitória

O Grupo Carone vai realizar nesta sexta-feira, 22 de setembro, processo seletivo para contratar trabalhadores de diversos níveis de escolaridade. A seleção será em Vitória e os atendimentos ocorrem das 9 às 13h30. Também podem se inscrever pessoas com deficiência.
Os interessados devem comparecer na loja Sempre Tem de Jardim Camburi, que funciona na Rua Carlos Gomes Lucas.
Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de padaria, repositor, operador de caixa, ajudante de mercearia, auxiliar de cozinha, balconista e ajudante de recebimento de mercadoria.