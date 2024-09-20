Foragido por quase dois anos após 'saidinha' é capturado no litoral do ES

Um homem de 47 anos foi recapturado na manhã desta sexta-feira (20) em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, após quase dois anos foragido. Angelo Humberto da Cunha Cavalini havia deixado o sistema prisional em outubro de 2022 após receber o benefício da saída temporária, não retornando no prazo estabelecido.
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Angelo responde por crimes de furto e ameaça. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que o suspeito, algemado, chega à delegacia após ser recapturado em um endereço na Barra de Itapemirim, em Marataízes.
A Sejus informou que o suspeito ingressou no sistema prisional em 20 de novembro de 2020. Em 19 de outubro de 2022, recebeu o benefício da saída temporária. O prazo estipulado para ele retornar ao presídio seria em 26 de outubro, o que ele não fez, passando, então, a ser considerado foragido. Em consulta pública ao sistema do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é possível localizar registros de três ações penais contra ele, todas por furto.
Ainda de acordo com a Sejus, Angelo também já havia passado pelo sistema prisional capixaba entre 29/08/2018 e 09/11/2019. A Polícia Civil informou que, após receber informações da Divisão de Inteligência da Polícia Penal sobre o paradeiro do foragido, policiais da Delegacia de Marataízes localizaram e prenderam o suspeito. Ele cumpria pena por furto e ameaça e será transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes para retomar o cumprimento da pena.