Foragido por quase dois anos após 'saidinha' é capturado no litoral do ES

A Sejus informou que o suspeito ingressou no sistema prisional em 20 de novembro de 2020. Em 19 de outubro de 2022, recebeu o benefício da saída temporária. O prazo estipulado para ele retornar ao presídio seria em 26 de outubro, o que ele não fez, passando, então, a ser considerado foragido. Em consulta pública ao sistema do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é possível localizar registros de três ações penais contra ele, todas por furto.