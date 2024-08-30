Filho é preso por crime de maus-tratos contra mãe idosa em Linhares

De acordo com a Polícia Civil, a situação foi descoberta por uma agente comunitária de saúde, que, em uma visita, percebeu que a idosa estava com uma fratura exposta na perna. "Imediatamente, ela [a agente comunitária] acionou a ambulância e socorreram a mulher", explicou a corporação. Por passar muitos dias com a fratura exposta, os médicos tiveram que amputar a perna da idosa no hospital.