Filho é preso por crime de maus-tratos contra mãe idosa em Linhares

Um homem de 64 anos foi preso durante uma operação no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Civil, o indivíduo era investigado por crime de maus-tratos, cárcere privado, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra a própria mãe, uma idosa de 96 anos. O nome dele não será informado pela reportagem para preservar a identidade da vítima, considerando o parentesco.
De acordo com a Polícia Civil, a situação foi descoberta por uma agente comunitária de saúde, que, em uma visita, percebeu que a idosa estava com uma fratura exposta na perna. "Imediatamente, ela [a agente comunitária] acionou a ambulância e socorreram a mulher", explicou a corporação. Por passar muitos dias com a fratura exposta, os médicos tiveram que amputar a perna da idosa no hospital.
Diante do fato, a polícia investigou a situação, finalizou o inquérito e pediu a prisão preventiva do filho, que foi executada nesta sexta-feira. O homem foi encontrado em sua residência. Após a prisão, ele foi encaminhada para a Delegacia Regional de Linhares e, logo depois, para a Penitenciária Regional do município, onde permanece à disposição da Justiça.