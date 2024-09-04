Fábricas clandestinas de pneus são interditadas na Grande Vitória

Duas fábricas clandestinas de pneus reformados foram interditadas em Vila Velha e na Serra , na Grande Vitória , durante operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES). A ação aconteceu nesta quarta-feira (4) e ninguém foi preso.

Foram apreendidos mais de 1.500 pneus e os proprietários responderão por crime contra a relação de consumo. O nome das empresas e donos não foram divulgados pelas autoridades.

Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Decon, as fábricas estavam com os pneus armazenados prontos para venda e uma delas só funcionava a noite, o que indica a clandestinidade. De acordo com ele, a recauchutagem (reconstrução) é permitida em algumas situações, e os estabelecimentos responsáveis por esse serviço precisam seguir os padrões de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

"Sem seguir os padrões, o pneu pode se descolar e aquela bandagem vai soltar, causando um acidente. Então tem uma regra muito mais rígida de produção. Quando uma empresa não consegue se adequar a essas regras do Inmetro, ela acaba não conseguindo autorização e começa a trabalhar de forma clandestina", explicou o delegado.