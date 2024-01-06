ES recebe dois alertas de chuva e ventos fortes para Norte e Noroeste

O Espírito Santo recebeu mais dois alertas – um laranja (perigo) e outro amarelo (perigo potencial) de chuva forte, desta vez somente para cidades das regiões Norte e Noroeste. Os avisos foram emitidos neste sábado (6) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e são válidos até a manhã de domingo (7).
No alerta laranja, o Inmet destaca que pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia nos municípios incluídos no aviso, com previsão de ventos intensos de 60 a 100 km/h.
Já o amarelo aponta que as cidades abrangidas podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Em ambos avisos o Inmet destaca que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades abrangidas pelo alerta laranja:
- Água Doce do Norte;
- Barra de São Francisco;
- Boa Esperança;
- Conceição da Barra;
- Ecoporanga;
- Montanha;
- Mucurici;
- Nova Venécia;
- Pedro Canário;
- Pinheiros;
- Ponto Belo
Cidades abrangidas pelo alerta amarelo:
- Águia Branca;
- Alto Rio Novo;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Colatina;
- Governador Lindenberg;
- Jaguaré;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Marilândia;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Rio Bananal;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São Mateus;
- Sooretama;
- Vila Valério