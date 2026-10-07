ES recebe alerta de tempestade e granizo para 17 cidades; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestade em 17 cidades do Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 23h59 desta quarta-feira (7).
Segundo o Inmet, há previsão de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco de alagamentos é considerado baixo. Confira a lista de municípios sob alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado