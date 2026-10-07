ES recebe alerta de tempestade e granizo para 17 cidades; veja quais

Um andaime despencou de um prédio na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trabalho. Segundo a corporação, testemunhas relataram que dois homens caíram do edifício.





Militares foram encaminhados ao local e a ocorrência está em andamento. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos trabalhadores.





Um motorista de aplicativo que passava pela região relatou à reportagem de A Gazeta que os dois homens teriam ficado feridos. Imagens registradas no local mostram a estrutura pendurada no prédio e um grupo de pessoas próximo ao ponto da ocorrência.





*Texto em atualização