Encapuzados invadem casa e matam mulher a tiros e facadas em Vila Valério

Uma mulher de 26 anos teve a casa invadida por três homens encapuzados e foi morta com tiros e golpes de faca dentro de casa no bairro Vila Nova, em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha presenciou o crime. A identidade da vítima não foi divulgada.
O corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A PM informou que até o momento da finalização da ocorrência não obteve informações sobre a autoria e a motivação do homicídio.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para ter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação deste texto.