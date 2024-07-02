Dupla armada com pistolas é presa após denúncia em Cariacica

Dois homens, de 28 e 29 anos, foram detidos pela Polícia Militar no bairro Bubu, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (1º), carregando armas e munições. Um deles é suspeito de ter envolvimento em diversos homicídios na região.
Policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncias de que uma dupla estava armada na região. Os homens foram localizados e abordados ao deixarem uma área de mata, com um rádio comunicador em mãos.
Além do rádio, foram apreendidos, com eles, uma pistola calibre .40, uma pistola calibre 9mm, cinco carregadores, 43 munições .40, 34 munições calibre 9mm, R$ 420 em espécie e dois aparelhos celulares. A dupla foi encaminhada para a 4ª Delegacia Regional.