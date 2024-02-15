Corpos são resgatados no Rio Doce e dentro de fossa em Linhares

A PM foi acionada após um funcionário da fazenda encontrar o cadáver. Os policiais foram até o local e constataram o fato. Um perito verificou que o corpo aparentava ser de um homem acima dos 40 anos. Ele vestia uma camisa vermelha do clube italiano de futebol da Roma e bermuda jeans.

Mais cedo, em Pontal do Ouro, na mesma cidade, pela manhã, por volta das 9h, houve uma outra ocorrência de encontro de cadáver. Consta no boletim de ocorrência da PM que os policiais foram informados no local por familiares de César Antonio Fachetti, que ele caiu na fossa dentro do quintal da casa. O homem ainda pediu socorro, porém depois não respondeu mais aos sinais. A perícia apontou que, pelas características do corpo, César pode ter sofrido um infarto antes de cair.