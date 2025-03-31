Confusão em ônibus vira caso de polícia e acaba com dois detidos por homofobia

Uma confusão envolvendo agressão física e ataques homofóbicos dentro de um ônibus terminou com Paulo Mota Guilherme, de 71 anos, e Sueli Maria Lemos Santos, de 62, detidos pela Guarda Municipal de Vitória, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Santa Lúcia.

Testemunhas disseram aos guardas que a vítima dos ataques, uma mulher de 36 anos, teria entrado no coletivo, pedido dinheiro e teria sido repreendida pela passageira de 65 anos. “A vítima, então, chamou atenção da senhora, o que teria sido o estopim da discussão, que chegou ao ponto de a senhora agredir fisicamente e o senhor a desferir palavras homofóbicas contra a vítima”, detalhou o guarda municipal Carlos Júnior.

Ainda segundo os relatos, as agressões só pararam após a intervenção de outro passageiro. A corporação informou que a vítima apresentava lesões pelo corpo, mas não precisou de atendimento médico. Já os agressores foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou em nota que "o suspeito de 71 anos e a suspeita de 62 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, autuados em flagrante por lesão corporal qualificada e por Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".